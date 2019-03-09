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مسؤول كردى يحذر من خطورة وجود "خلايا نائمة " لتنظيم "داعش"

السبت، 09 مارس 2019 04:48 م
مسؤول كردى يحذر من خطورة وجود "خلايا نائمة " لتنظيم "داعش" داعش
أ ش أ
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صرح رئيس مكتب العلاقات الخارجية فى "الإدارة الذاتية " لشمال وشرق سوريا ، الدكتور عبدالكريم عمر ، بأن القضاء على تنظيم "داعش " والانتصار عليه عسكريا وجغرافيا، لا يعنى القضاء على الإرهاب "كليا"، مشيرا إلى وجود عشرات "الخلايا النائمة " للتنظيم، فضلا عن أفكاره المتطرفة التى نشرها على الأرض وغرسها فى عقول البعض والتى لا تزال موجودة نتيجة سيطرته على مناطق واسعة من الأراضى لسنوات.
وأضاف - في اتصال هاتفي مع قناة " العربية " الإخبارية اليوم / السبت / أن التحديات التي تواجهها "الإدارة الذاتية" ، لا زالت كبيرة، ويأتي في مقدمتها وجود الآلاف من أفراد التنظيم في منطقة "الباغوز" ، مؤكدا أن هذا تحد كبير، يجب مواجهته أيضا في إطار التنسيق مع المجتمع الدولي.
وشدد على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية ، والتنسيق مع المجتمع الدولي لتجنب ظهور من أسماهم ب" "دواعش " جدد بأسماء أخرى.
وأوضح أن المناطق التي تم تحريرها مؤخرا، وبصفة خاصة في سوريا وهي : الرقة ودير الزور ، والتى دمرت بالكامل من حيث البنية التحتية ومحطات الصرف الصحي ومياه الشرب والجسور والمدارس والمستشفيات بحاجة لتقديم الدعم لتثبيت الاستقرار ، ولإعادة التأهيل ، واندماج هذه المجتمعات مع المكونات الأخرى، للقضاء على هذه البيئة التي نما فيها الإرهاب.
وطالب المسؤول الكردي - في ختام تصريحه - بضرورة مشاركة الكرد وكافة الأطياف السياسية في العملية السياسية .


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