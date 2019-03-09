ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن بيان للمركز أن ١٦ امرأة قتلت وأصيبت ٢١ امرأة إثر الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها مليشيا الحوثي بشكل مستمر في المناطق التي تسيطر عليها، مشيراً إلى أن النساء يعشن أوضاعا إنسانية صعبة للغاية.

ولفت إلى أنه منذ سيطرت المليشيا الحوثية على العاصمة صنعاء وإنقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر عام 2014 واليمين يعيش دوامة الحرب التي دمرت مؤسسات الدولة واختطفتها، موضحا أن "المليشيا تسببت في تدمير النسيج الإجتماعي عبر خطاب الكراهية المتنامي، وتعزيز دعوات الحرب التي أتت على كل شيء وأولها قيم المجتمع اليمني المتسامح".

ودعا المركز كافة القوى السياسية في اليمن ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني المحلي والدولي إلى ضرورة حماية النساء من الحروب ومد يد المساعدة لانتشالهن من الوضع الإنساني الصعب الذي يعشنه، ووضع برامج لإعادة تأهيل ضحايا الحرب نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وجعل قضية حقوق المرأة أولوية في الخطط والتنفيذ الفعلي.