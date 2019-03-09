محكمة جنايات عابدين تقضى بالسجن 6 سنوات لمعاون مباحث المقطم

كتب - تامر البطريقى

قضت محكمة جنايات عابدين، اليوم السبت، برئاسة المستشار جعفر محمد نجم الدين، بالحكم على معاون مباحث المقطم السابق فى اتهامه بالتزوير فى محررات رسمية، وتلفيق محضر لمواطنة بالسجن 6 سنوات.

وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد عسكر، وسمير أبو دوح، وسكرتارية سيد نجاح، ومحمد خميس.

كانت النيابة تلقت من سيدة مقيمة فى المقطم، بلاغا حمل رقم 2904 جنح المقطم، لسنة 2017 قالت فيه، إن معاون المباحث لفق لها قضية اتجار فى الهيروين، وتبين من خلال رصد المكالمات الصادرة، والمستقبلة، أنها كانت داخل قسم شرطة المقطم قبل موعد تحرير المحضر.

وقرر المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة فى سبتمبر الماضى حبس معاون المباحث 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تلفيق محضر اتجار فى الهيروين لربة منزل، بعدما أدانته تحريات مباحث الأمن العام، بالتزوير فى محررات رسمية، وتلفيق المحضر.