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محافظ الدقهلية يستمع لاقتراحات رجال الأعمال حول نظافة المنصورة

السبت، 09 مارس 2019 07:54 م
محافظ الدقهلية يستمع لاقتراحات رجال الأعمال حول نظافة المنصورة محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اجتماعا مساء اليوم مع عدد من أبناء الدقهلية من رجال الأعمال وأساتذة الجامعة وأعضاء منظمات المجتمع المدنى، بحث خلاله عددا من الموضوعات الخاصة بتطوير مراكز ومدن المحافظة وفى مقدمتها مدينة المنصورة.

واستمع المحافظ إلى تصورات مجموعة من الحاضرين عن كيفية التغلب على مشكلة القمامة التى تعانى منها مدينة المنصورة، كما استمع إلى شرح لخطة مقترحة من المهندس هشام المناوى رئيس إحدى الجمعيات الأهلية بالدقهلية.

وأكد شاروبيم على أهمية مشاركة المجتمع المدنى فى تنفيذ خطط المحافظة لإعادة الوجه الحضارى لمدينة المنصورة، وكذلك ضرورة التعاون بين المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والأحزاب لخدمة المواطنين دون الانتظار لأى مكاسب ذاتية.

وأضاف محافظ الدقهلية أن العاملين فى أحياء المنصورة يبذلون جهودا كبيرة من أجل تحقيق رغبات المواطنين وعلينا أن نساندهم كما نحاسب المقصرين منهم من أجل الحصول على أداء افضل فى كل المجالات.

و أكد شاروبيم على ضرورة وضع آليات لضمان استمرار مشروع جمع القمامة فى مدينة المنصورة وتوفير التمويل المالى حتى لا يتوقف بعد شهر أو شهرين ونعود بالوضع إلى ما كان عليه ونعود للشكوى من جديد من تراكم القمامة فى شوارع المنصورة التى نعمل جميعا على أن تعود لجمالها المعهود.

وطلب المجتمع المدنى ضرورة الوضع فى الاعتبار أن يضمن أصحاب الاقتراح الخاص بجمع القمامة من المنبع استمراره من خلال آليات تسمح بتوفير احتياجات المشروع المالية.

ودارت مناقشات مستفيضة بين الحاضرين حول تصوراتهم لنقل القمامة بعد تجميعها من الوحدات السكنية والاحتياج لأماكن تجميع يتم فيها نقل القمامة إلى سيارات النقل، وأوضح شاروبيم أن هذه الاماكن غير متوفرة خاصة فى ظل معاناة أبناء مدينة المنصورة من الازدحام المرورى الذى نسعى من خلال الحلول العلمية للقضاء عليه بمساندة من المواطنين أنفسهم.


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