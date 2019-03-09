محافظ أسيوط يترأس اجتماع مشروع "2 كفاية" ويشدد على تكثيف برامج التوعية

أسيوط هيثم البدري

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن دعمه الكامل لمشروع 2 كفاية والذى اطلقته وزارة التضامن الاجتماعى للحد من الزيادة السكانية مؤكدا على تكثيف برامج وحملات التوعية بالقرى والنجوع بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة ومديرية الصحة والسكان ورجال الدين الاسلامى والمسيحى فضلاً عن جهود الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدنى والقيادات الطبيعية والشعبية بالقرى والنجوع لتحقيق اقصى استفادة من المشروع .

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع تفعيل مشروع " 2 كفاية " وبحث سبل وبرامج التوعية والدعم بحضور الدكتورة فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومحمد عبده بخيت مدير فرع المجلس القومي للسكان بأسيوط ومقرر اللجنة التنسيقيه للسكان بالمحافظة والدكتورة مروة كدوانى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسيوط والشيخ محمد محمد الامين وكيل مديرية الاوقاف والدكتورة سمية عنتر مدير ادارة تنظيم الاسرة بمديرية الصحة وممثلى بعض الجمعيات الاهلية المشاركة فى المشروع .

وأشار محافظ أسيوط الى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية والشعبية بالمحافظة لبحث سبل تفعيل ونشر برامج التوعية والاستفادة من الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية ومسئولى الجمعيات الاهلية الشريكة فى المشروع والبالغ عددها 13 جمعية حتى الان تم اختيارها من قبل وزارة التضامن الاجتماعى بعدد 13 مركز وحى مطالباً تنظيم مسابقة لاختيار افضل قرية وجمعية أهلية فى مشروع 2 كفاية ونشر برامج التوعية بخطورة الزيادة السكانية وتحقيق اقصى استفادة من تلك البرامج

وتم خلال الاجتماع استعراض خطط وبرامج مديرية التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للسكان والمجلس القومى للمرأة فى تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات الشريكة فى مختلف القطاعات وتذليل العقبات امام التنفيذ ونشر برامج التوعية فضلا عن تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة لدى بعض المواطنين وافتتاح بعض العيادات التى تم تطويرها بوسائل تنظيم الأسرة والمعدات والأجهزة الطبية اللازمة ووسائل منع الحمل بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة .