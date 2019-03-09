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محافظة الجيزة تطلق أسماء شهيدين على مدرستين تخليدًا لذكراهم

السبت، 09 مارس 2019 02:47 م
محافظة الجيزة تطلق أسماء شهيدين على مدرستين تخليدًا لذكراهم اللواء احمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أطلقت محافظة الجيزة أسماء شهيدين من القوات المسلحه على مدرستين بالمحافظة تخليداً لذكراهم وتضحياتهم فداءً للوطن.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة فى بيان له، إنه تم إطلاق اسم ملازم أول احتياط محمد رحيم محمد رحيم حسين على مدرسة المنصورية الثانوية المشتركة بمركز ومدينة منشأه القناطر واسم الشهيد مجند على سمير عزيز عبد الغنى على مدرسة غمازة الصغرى للتعليم الاساسى بإدارة الصف التعليمية .

وأضاف البيان، أن المحافظ وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، يتقدموا بتحية تقدير واعتزاز فى يوم الشهيد لكل شهداء الوطن من قواتنا المسلحة والشرطة المصرية هؤلاء الأبطال اللذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم لاستقرار الوطن وتحقيق الأمن والأمان لأبنائه ستظل اسمائهم بارزة لن يمحوها الزمن.


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