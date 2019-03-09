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قطع التيار الكهربائى عن مدينة بنها لمدة 3 ساعات اليوم

السبت، 09 مارس 2019 02:30 ص
قطع التيار الكهربائى عن مدينة بنها لمدة 3 ساعات اليوم قطع الكهرباء
القليوبية - إبراهيم سالم
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أعلنت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، عن فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات مدينة بنها، اليوم السبت الموافق 9 مارس الجارى، وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للشبكات، لمدة 3 ساعات من الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة من صباح اليوم نفسه.
 
وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فى تصريحات لها، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى مناطق "وسط البلد، وكفر السرايا، وأتريب، وعزبة المربع، وعزبة البرنس، ومساكن الموالح، والڤلل، وطريق كفر سعد بالڤلل، وبطا، وكفر الجزار، ومنطقة الآثار، وشارع كلية العلوم والتجارة، وشارع الشبان المسلمين، ومساكن غرب وشرق الاستاد، ومساكن أحمد مصطفى ومحمد مصطفى، وطراد النيل".
 
وأوضحت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار؛ وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 3 ساعات وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.

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