فيديو.. وزراء التنمية المحلية والإسكان والرياضة يتفقدون أعمال تطوير طريق مطار أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

استهل 3 وزراء وهم التنمية المحلية والإسكان والشباب والرياضة، يرافقهم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، جولتهم الميدانية بمحافظة أسوان، اليوم السبت، بتفقد أعمال التطوير الجارية بطريق مطار أسوان الدولى، فى إطار الاستعدادات الأخيرة لاستضافة منتدى الشباب العربى الأفريقى بمدينة أسوان خلال الفترة من 16 حتى 18 مارس الجارى.

وتشمل أعمال التطوير إنشاءات وتجميل وتشجير طريق المطار بداية من المدخل وحتى خزان أسوان بطول 10 كيلو مترات، مع تطوير مطار أسوان الدولى وإنشاء بوابة حضارية له، بجانب تحسين ورفع كفاءة ساحات الانتظار والحدائق بفناء المطار الخارجى، وتطوير ميدان العقاد "مدخل طريق الكورنيش" حتى طريق الكورنيش بطول 20 كيلو متراً.