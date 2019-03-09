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فيديو.. موظفو مستشفى فى إيران يحتجون على تأخر صرف رواتبهم

السبت، 09 مارس 2019 03:16 م
فيديو.. موظفو مستشفى فى إيران يحتجون على تأخر صرف رواتبهم تجمع احتجاجى لأطباء وموظفو مستشفى فى ايران
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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تجمع أطباء وموظفو مستشفى "بارسيان" الخاصة فى طهران صباح اليوم، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم، وسط أزمة اقتصادية حادة تعصف بطهران على خلفية العقوبات الأمريكية.

 

ونشر موقع صوت أمريكا الإخبارى الأمريكى الناطق بالفارسية مقطع فيديو للمحتجين، وهم يرددون شعارات  "نحن نعترض.. نحتاج إلى رواتبنا".

 

 

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتشديد الضغوط على إيران، وفرضت حزمتين من العقوبات فى نوفمبر واغسطس 2018، تستهدف حرمان طهران من مبيعات النفط وخفض تصدير الذهب الأسود.

 


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