فيديو.. موظفو مستشفى فى إيران يحتجون على تأخر صرف رواتبهم

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

تجمع أطباء وموظفو مستشفى "بارسيان" الخاصة فى طهران صباح اليوم، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم، وسط أزمة اقتصادية حادة تعصف بطهران على خلفية العقوبات الأمريكية.

ونشر موقع صوت أمريكا الإخبارى الأمريكى الناطق بالفارسية مقطع فيديو للمحتجين، وهم يرددون شعارات "نحن نعترض.. نحتاج إلى رواتبنا".

♦️ ویدئو کوتاه | تجمع کارکنان بیمارستان پارسیان در تهران: «ما اعتراض داریم، حقوق نیاز داریم» pic.twitter.com/fS9ElTJpRm — VOA Farsi (@VOAIran) March 9, 2019

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتشديد الضغوط على إيران، وفرضت حزمتين من العقوبات فى نوفمبر واغسطس 2018، تستهدف حرمان طهران من مبيعات النفط وخفض تصدير الذهب الأسود.