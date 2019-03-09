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فيتنام تحقق فى سبب غرق قارب بمياه متنازع عليها

السبت، 09 مارس 2019 03:48 م
فيتنام تحقق فى سبب غرق قارب بمياه متنازع عليها قارب صيد
رويترز
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قالت وزارة الخارجية فى فيتنام اليوم السبت إنها تسعى للحصول على إيضاحات بشأن كيفية غرق قارب صيد قبل أيام فى مياه متنازع عليها فى بحر الصين الجنوبى بعد أن قالت وكالة إنقاذ محلية إن سفينة صينية صدمت القارب.

وهناك نزاع بحرى طويل الأمد بين فيتنام والصين فى الممر المائى الذى تطلق عليه هانوى البحر الشرقى. وقالت الوزارة فى بيان عبر البريد الإلكترونى إن القارب غرق يوم الأربعاء قرب جزيرة دا لوى فى أرخبيل باراسيل مشيرة إلى أن قارب صيد فيتنامى آخر أنقذ الصيادين الخمسة الذين كانوا على متنه.

وأضافت الوزارة "السلطات الفيتنامية تواصل استيضاح سبب الحادث". ولم تذكر المزيد من التفاصيل. وقالت وكالة البحث والإنقاذ الوطنية فى فيتنام يوم الأربعاء إن سفينة صينية صدمت القارب وأغرقته دون أن تفصح إن كانت السفينة عسكرية أم مدنية.

ونقلت وسائل إعلام صينية عن متحدث باسم وزارة الخارجية فى بكين قوله يوم الخميس إن قارب الصيد كان يغرق عند اقتراب السفينة الصينية وإن طاقمها هو من أنقذ الصيادين. وتزعم الصين سيادتها على 90% من بحر الصين الجنوبى وتوسعت فى إقامة المنشآت العسكرية وغيرها على جزر صناعية وجروف مرجانية مما أثار قلق دول الجوار وغضب واشنطن.

 

 


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