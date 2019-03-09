"فى لفتة إنسانية".. الشرطة تنقل مسنا بمطروح للمستشفى بعد تعذر حركته

كتب محمود عبد الراضي

فى لفتة إنسانية، وفى استجابة فورية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، تم نقل المواطن "مدحت .م" مقيم بمدينة مطروح، يبلغ من العمر (63 عاما) إلى إحدى المستشفيات لعدم قدرته على الحركة ويعانى من الوزن الزائد.



أثناء نقل المسن

وتلقت إدارة شرطة النجدة استغاثة تفيد تواجد المواطن داخل شقته بالطابق الثامن علوى بأحد العقارات بشارع علم الروم، ويتعذر نزوله لنقله للمستشفى .

وعلى الفور قامت قوات الحماية المدنية بمطروح بالانتقال لمحل البلاغ وبصحبتهم كافة التجهيزات المناسبة "سيارة الإنقاذ البرى – سيارة المعدة الهيدروليكية "منصة الإنقاذ والإطفاء" وتمكنت من إنزاله من داخل شقته بالدور الثامن علوى، بحذر شديد بمعرفة قوات الإنقاذ وبمساعدة أهليته والحفاظ عليه من أى مضاعفات صحية، وعقب ذلك تم نقله إلى سيارة الإسعاف بحالة صحية مستقرة .



نقل مسن

ولقى ذلك استحسان المواطنين الذين أشادوا بالدور الإنسانى الذى تقوم به وزارة الداخلية لدعم المواطنين فى شتى المجالات.