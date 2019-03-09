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فى ذكرى مئوية 1919.. شاهد مقتنيات سعد زغلول من داخل منزله وسريره النحاس

السبت، 09 مارس 2019 06:00 م
فى ذكرى مئوية 1919.. شاهد مقتنيات سعد زغلول من داخل منزله وسريره النحاس الزعيم الراحل سعد زغلول
كتب محمود العمري
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ينشر "اليوم السابع" صورا خاصة من داخل منزل سعد زغلول مؤسس الوفد وزعيم ثورة 1919، وذلك فى ذكرى مئوية الثورة، والتى تشتمل على أثاث وغرف المنزل والأماكن التى كان يتواجد فيها سعد زغلول وصفية زغلول .

 

وفى الصور تحتوى على إحدى الغرف التى كان يجلس بها الزعيم سعد زغلول، وصفية زغلول، والتى اشتملت على قطع الأثاث التاريخية، والحمام وغرف المساج الخاصة بسعد زغلول، والقطع الزخرفية والتاريخية .

 

وحرص الحضور من أبناء حزب الوفد على التواجد للاحتفال بذكرى مئوية الثورة من أمام منزله، ورفع أعلام مصر ورددوا الهتافات الخاصة بثورة 1919.

مقتنيات سعد زغلول من داخل منزله وسريره النحاس (1)
 
مقتنيات سعد زغلول من داخل منزله وسريره النحاس (2)
 
مقتنيات سعد زغلول من داخل منزله وسريره النحاس (3)
 
مقتنيات سعد زغلول من داخل منزله وسريره النحاس (4)
 
مقتنيات سعد زغلول من داخل منزله وسريره النحاس (5)
 
مقتنيات سعد زغلول من داخل منزله وسريره النحاس (6)
 
مقتنيات سعد زغلول من داخل منزله وسريره النحاس (7)
 
مقتنيات سعد زغلول من داخل منزله وسريره النحاس (8)
 
مقتنيات سعد زغلول من داخل منزله وسريره النحاس (9)
 
مقتنيات سعد زغلول من داخل منزله وسريره النحاس (10)
 
مقتنيات سعد زغلول من داخل منزله وسريره النحاس (11)
 
مقتنيات سعد زغلول من داخل منزله وسريره النحاس (12)
 
مقتنيات سعد زغلول من داخل منزله وسريره النحاس (13)
 
مقتنيات سعد زغلول من داخل منزله وسريره النحاس (14)
 
مقتنيات سعد زغلول من داخل منزله وسريره النحاس (15)
 
مقتنيات سعد زغلول من داخل منزله وسريره النحاس (16)
 
مقتنيات سعد زغلول من داخل منزله وسريره النحاس (17)
 

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