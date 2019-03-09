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فنزويلا ترفع شكوى للأمم المتحدة لتعرضها لهجوم على شبكات الكهرباء

السبت، 09 مارس 2019 11:54 ص
فنزويلا ترفع شكوى للأمم المتحدة لتعرضها لهجوم على شبكات الكهرباء الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
أ ش أ
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قال وزير الاتصالات والمعلومات فى فنزويلا خورخى رودريجز: إن بلاده سترفع شكوى إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه؛ على خلفية هجمات استهدفت شبكات الكهرباء فى البلاد.
وأضاف رودريجز - فى تصريحات نقتها وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية، اليوم السبت - أن الانقطاع شبه الكامل للكهرباء عن البلاد نتج عن هجوم إلكترونى على محطة (جورى) للطاقة الكهرومائية والمسؤولة عن إمداد البلاد بأكثر من 70% من الطاقة الكهربائية، مُتهما الولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجوم. 
وقال إن وفدا على رأسه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سيزور فنزويلا خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا "سنرفع لهم شكوى ليحترم العالم حقوق الإنسان فى فنزويلا".
وكانت شركة الكهرباء الوطنية الفنزويلية قد أعلنت أمس الأول أنها تعرضت لعملية تخريبية متعمدة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائى عن 21 ولاية من أصل 23 ولاية فنزويلية واتهم الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بشن "حرب كهرباء" ضد بلاده.


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فنزويلا

نيكولاس مادورو

هجوم إلكترونى

انقطاع الكهرباء بفنزويلا

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