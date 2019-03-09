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تعاقد 44 ألف عميل للحصول على خدمة الغاز الطبيعى بالمحافظة

فحص مليون و67 ألف و826 بالشرقية في حملة 100 مليون صحة بالشرقية

السبت، 09 مارس 2019 01:26 م
فحص مليون و67 ألف و826 بالشرقية في حملة 100 مليون صحة بالشرقية حمله 100 مليون صحه -ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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أكدت مديرية الصحة بالشرقية ، استمرار فعاليات حملة الـ 100 مليون صحة للأسبوع الثاني على التوالي بوحدات الرعاية الحرجة والمستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بالإضافة إلى سيارات العيادات المتنقلة والتي تجوب أرجاء المحافظة لإجراء المسح الطبي على 4 ملايين و 259 ألف و 931 مواطن من الجنسين بداية من سن 18 عاماً للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية ضغط – سكر - سمنه وصرف العلاج بالمجان للمصابين .
 
ومن جانبه أعلن  الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة  أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم المسح الطبي لهم  في حملة 100 مليون صحة خلال الأسبوع الأول  ، مليون  و67  ألف و 826 حالة وذلك في الأسبوع الأول من انطلاق حملة الـ 100 مليون صحة والتي تستمر لمدة شهرين وتنتهي نهاية أبريل القادم بمشاركة 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و 683 فرقة متحركة تصل للمواطنين في منازلهم و في أماكن عملهم وتنتشر في دور العبادة و مراكز الشباب لتقدم المسح الطبي للمواطنين .
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة استمرار عمل الحملة على مدار اليوم  من خلال فريق طبي للفترة الصباحية من 9 صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا وفريق طبي للفترة المسائية من 3 عصرا حتى الساعة التاسعة مساء .
في سياق متصل ، تم تنفيذ قافلة طبية وعلاجية مجانية بقرية كفر أباظة التابعة لمركز الزقازيق  بالإضافة إلي عمل لقاءات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية ، كما تم عمل ندوة عن حملة 100 مليون صحة (مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى  للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية ) ، مشيراً إلي أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على عدد  1892  مريض شمل 53 حالة  جراحة ، 599 حالة  أطفال  ، 278 حالة  جلدية ، 375 حالة عظام  ، 100 حالة  نساء ،241 حالة  باطنة  ، 139 حالة  قلب  ، 107 حالة أسنان .   
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم إجراء التحاليل المعملية اللازمة لعدد 27 حالة تحليل عينة طفيليات و 35 عينة دم ، كما تم إجراء 35 حالة رسم قلب  وذلك بمشاركة أخصائيين في تخصصات مختلفة ، ومعمل دم كامل ، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية ، وجهاز أشعة تلفزيونية ، كما تم تحويل 13 حالة لمستشفى الاحرار التعليمى ومستشفى الزقازيق العام لاستكمال إجراءات تجهيزهم و الفحوصات.
 
من ناحية أخرى، تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية سير أعمال ونسب التنفيذ لأعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى بمركز ( أبو كبير – فاقوس – ههيا – مشتول السوق ) .
 
مؤكداً إنه جارى العمل لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمشروع لتوصيل الغاز الطبيعي لباقى المشتركين للاستفادة من الخدمة والحصول على مصدر نظيف للطاقة ولإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز من أجل تخفيف الأعباء التى يتحملها المواطنين. 
 
مضيفا انه حتى الان  تعاقد 44 ألف و690 عميل للحصول على خدمة الغاز الطبيعى بمراكز (أبو كبير - فاقوس - ههيا - مشتول السوق) 
 
ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة أبو كبير هناك 13 ألف  و 700 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم بالإضافة 6 آلاف و800 عميل تم دفع الغاز الطبيعى لمنازلهم بالفعل للاستفادة من الخدمة , ومن المتوقع أن يصل عدد المشتركين للحصول على خدمة الغاز الطبيعى إلى 35 ألف عميل .
 
كما أوضح رئيس مركز ومدينة فاقوس إن عدد العملاء المتعاقدين لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى 4 آلاف و260 عميل ، مشيراً إلى أنه  تم الانتهاء من توصيل التركيبات الداخلية ل 1010 عميل , والانتهاء من أعمال التركيبات الخارجية ل 816 عميل.
 
وأشار رئيس مركز ومدينة ههيا أن هناك 8 ألاف عميل قاموا بالتعاقد لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى لهم بالإضافة الى إنه تم دفع الغاز إلى 3 آلاف و 200 عميل .
 
وأضاف رئيس مركز ومدينة مشتول السوق أن عدد العملاء الذين تم التعاقد معهم لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى 18 ألف و730 عميل وتم دفع الغاز لعدد 12 ألف و600 عميل.
 
ويذكر أنه جارى أعمال الحفر لتوصيل الخطوط الرئيسية  والعديات لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى بمراكز ( منيا القمح – الابراهيميه – القرين – كفر صقر – ديرب نجم ).
 
 
 

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