فحص مليون و67 ألف و826 بالشرقية في حملة 100 مليون صحة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت مديرية الصحة بالشرقية ، استمرار فعاليات حملة الـ 100 مليون صحة للأسبوع الثاني على التوالي بوحدات الرعاية الحرجة والمستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بالإضافة إلى سيارات العيادات المتنقلة والتي تجوب أرجاء المحافظة لإجراء المسح الطبي على 4 ملايين و 259 ألف و 931 مواطن من الجنسين بداية من سن 18 عاماً للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية ضغط – سكر - سمنه وصرف العلاج بالمجان للمصابين .

ومن جانبه أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم المسح الطبي لهم في حملة 100 مليون صحة خلال الأسبوع الأول ، مليون و67 ألف و 826 حالة وذلك في الأسبوع الأول من انطلاق حملة الـ 100 مليون صحة والتي تستمر لمدة شهرين وتنتهي نهاية أبريل القادم بمشاركة 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و 683 فرقة متحركة تصل للمواطنين في منازلهم و في أماكن عملهم وتنتشر في دور العبادة و مراكز الشباب لتقدم المسح الطبي للمواطنين .

وأضاف وكيل وزارة الصحة استمرار عمل الحملة على مدار اليوم من خلال فريق طبي للفترة الصباحية من 9 صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا وفريق طبي للفترة المسائية من 3 عصرا حتى الساعة التاسعة مساء .

في سياق متصل ، تم تنفيذ قافلة طبية وعلاجية مجانية بقرية كفر أباظة التابعة لمركز الزقازيق بالإضافة إلي عمل لقاءات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية ، كما تم عمل ندوة عن حملة 100 مليون صحة (مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية ) ، مشيراً إلي أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على عدد 1892 مريض شمل 53 حالة جراحة ، 599 حالة أطفال ، 278 حالة جلدية ، 375 حالة عظام ، 100 حالة نساء ،241 حالة باطنة ، 139 حالة قلب ، 107 حالة أسنان .

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم إجراء التحاليل المعملية اللازمة لعدد 27 حالة تحليل عينة طفيليات و 35 عينة دم ، كما تم إجراء 35 حالة رسم قلب وذلك بمشاركة أخصائيين في تخصصات مختلفة ، ومعمل دم كامل ، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية ، وجهاز أشعة تلفزيونية ، كما تم تحويل 13 حالة لمستشفى الاحرار التعليمى ومستشفى الزقازيق العام لاستكمال إجراءات تجهيزهم و الفحوصات.