عامل ينتحر بإشعال النار فى نفسه بعد شروعه فى قتل ابنته بروض الفرج

كتب عبد الله محمود

فتحت نيابة شمال القاهرة الكلية باشراف المستشار حاتم فاضل المحامى العام الأول تحقيقات موسعه فى إقدام عامل على الانتحار، وأمرت بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية ، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء تحريات المباحث حول الواقعة .

كشفت تحقيقات النيابة، أنه توجد خلافات بين "خالد.ع " عامل ونجلته البالغة 18 سنه، وذلك بسبب شكه في سلوكها، حيث تبين أنه نشبت بينهما مشادة كلامية أثناء معاتبتها، تطورت إلى مشاجرة، وعقب ذلك قام الأب المنتحر بتسديد 5 طعنات إلى ابنته، التى أسرعت إلى الشارع مستغيثة بالأهالى لإنقاذها، وأثناء ذلك لاحظ الأهالى تصاعد أدخنة كثيفة من داخل الشقة محل سكنهم، فأسرعوا على الفور إلى الشقة لاستبيان الأمر، حيث وجدوا أن الأب قام بإشعال النار فى نفسه اعتقادا منه أن ابنته لقت مصرعها بسبب الطعنات التى سددها لها.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج بلاغا من الأهالى، يفيد بإقدام عامل على الانتحار، بعد أن تعدى على ابنته بسلاح أبيض دون معرفة السبب.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقى العلاج، كما تم نقل جثة الأب المنتحر إلى المستشفى أيضا لتوقيع الكشف الطبى عليه وتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة الحقيقى.

ومن خلال التحريات تبين أن الجثة لعامل 49 سنة، وبسؤال أسرته لم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.