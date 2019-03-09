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السبت، 09 مارس 2019 02:57 م
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عائلتان فلسطينيتان تهدمان منزليهما بالقدس بضغط من الاحتلال الإسرائيلى

السبت، 09 مارس 2019 02:19 م
عائلتان فلسطينيتان تهدمان منزليهما بالقدس بضغط من الاحتلال الإسرائيلى هدم أحد المنازل بالقدس
أ ش أ
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أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلى، عائلتين مقدسيتين على هدم منزلهما بالقدس، باليد، بحجة البناء دون ترخيص.
وأوضح على جعابيص، أحد افراد العائلتين والكائن منزلها فى قرية جبل المكبر جنوب القدس، أن شقيقته اضطرت، اليوم السبت، لتنفيذ قرار الهدم بنفسها تفادياً لدفع غرامات مالية وتكلفة الهدم لطواقم البلدية.
وأضاف جعابيص أن البلدية أمهلت العائلة حتى صباح يوم الأحد لتنفيذ القرار، لافتا إلى أن شقيقته حاولت خلال الأشهر الأخيرة الحصول على التراخيص اللازمة لمنزلها، وتمكنت من تأجيل الهدم ودفعت مخالفات بناء، وفى النهاية أصدرت البلدية قرار الهدم النهائى، موضحاً أن 8 أفراد يعيشون فى المنزل باتوا اليوم بالشارع.
كما شَرَعَ المواطن عطالله عليوات، أحد أفراد العائلة الثانية، فى هدم منزله بيده فى بلدة سلوان، علما بأنه قائم منذ 8 سنوات حاول خلالها ترخيصه دون جدوى. وأوضح عليوات أن المنزل يعيش به 7 أفراد، وأنه أُجبِر على هدمه بيده رغم صعوبة القرار.


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