ضبط متهمين بالنصب على الشباب راغبى السفر للدراسة بالخارج بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط متهمين لقيامهما بالنصب على الشباب بزعم تسفيرهم للدراسة بالخارج، والاستيلاء على 650 ألف جنيه منهم.

كانت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قد توصلت لقيام "مايكل.م.م" حاصل على ليسانس آداب، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، " أحمد.م.م" عامل بالسكة الحديد، بالاشتراك فيما بينهما بإنشاء شركة للرحلات وإلحاق الطلبة للدراسة بالخارج، متخذان من مقر شركه رحلات مسرحًا لمزاولة نشاطهما فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت زعم تسفيرهم للخارج للدراسة، وتم مخاطبة الجهات المعنية الخاصة بترخيص الشركات القائمة على هذا النشاط وأفادوا بعدم صدور ترخيص للشركة المذكورة بممارسة ذلك النشاط.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط 11 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفين من راغبى السفر للخارج، و2 قسيمة دخول لإحدى الدول العربية، الأولى باسم أحد الأشخاص والثانية على بياض، ومجموعة من المطبوعات الخاصة بالشركة وأكلاشيه بذات الاسم.

كما تم ضبط مجموعة من دفاتر إيصالات تحصيل النقدية البعض منها على بياض، والآخر تم تحصيله من راغبى السفر بإجمالى مبلغ 650 ألف جنيه باسم الشركة المشار إليها، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، طابعة بفحصها فنيًا تبين أنها محملة بالعديد من (عقود اتفاق للشركة على بياض– عقود عمل لإحدى الدول العربية، بعض التأشيرات – عقود اتفاق لدول أجنبية ترانزيت – عقود اتفاق لدولة أجنبية – عقود عمل عربية وأجنبية) و4 هواتف محمول، بفحص أحدهم، خاص بالمتهم الأول تبين أنه محمل بالعديد من تأشيرات السفر لدول عربية وأجنبية، وصور إقامات بأسماء أشخاص مختلفة والعديد من طلبات السفر ومحادثات تدل على نشاطه الإجرامى.

كما أمكن التوصل إلى 8 من ضحاياهم الذين قرروا أنهم تعرضوا لواقعة نصب واحتيال من قبل المتهمين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 65 ألف جنيه وتقديم عقود اتفاق لسفرهم لإحدى الدول العربية، وعدم قيامهما بالوفاء بذلك، ورفضهما رد المبالغ المالية المستولى عليها لهم.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكابهما للواقعة، وتعهدا برد المبالغ المالية المستولى عليها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.