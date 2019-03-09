صور.. وزير القوى العاملة يشيد بمعرض الفنون التشكيلية:"الله جميل يحب الجمال"

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، بديوان عام الوزارة، معرض الفنون التشكيلية، ويضم مجالات الرسم الزيتى، والرسم بأنواعه الأخرى، والتصوير الضوئى، والنحت والخزف والأعمال النحاسية، والأعمال النسوية، والأشغال اليدوية، والتصوير الضوئى، والخط العربى .

كما ضم المعرض لوحات إرشادية فى القضايا التى يعانى منها المجتمع وتهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان، ومحو الأمية، وتنظيم الأسر، وترشيد الاستهلاك، والمشكلة السكانية وغيرها.

ويشارك فى المعرض الذى يتسابق فى أعماله عمال من شركات ومنشآت القطاع العام والأعمال العام، والخاص على المستوى القومى ويتم تحكيم المسابقة من قبل 4 متخصصين فى المجالات السابقة من كلية الفنون التطبيقية، ويتم منح 24 جائرة فى كل الفروع بواقع 8 جوائز فى كل فرع من المسابقة ويحصل الفائز الأول على 1000 جنيه، والثانى 750 جنيها والثالث 500 جنيه.

وقال سعفان، إن هذه اللوحات الفنية تحتاج إلى تعظيم دورها فى السوق من خلال آلية تسويق فاعلة تضمن فتح أسواق داخليًا وخارجيًا لها، مقترحًا عقد شراكات بين أكثر من منتِج، كى تتم عملية التسويق الأمثل لهذه اللوحات التى تتميز بالجودة العالية، والسعر الجيد.

وقال: "يدخل فى نطاق الآليات الفاعلة لضمان فتح أسواق جديدة لهذه اللوحات، بحث إمكانية فتح معارض دائمة داخل المحافظات التى ينتمى إليها المشاركين، بالاتفاق مع المحافظين، الأمر الذى من شأنه أن يضمن استمرارية إنتاج المعروضات، بل وتحديثها وتطوريها دائمًا، بما يتوافق مع احتياجات المستهلك، وفتح سبل وآفاق جديدة، تسهم فى تسويق هذه المعروضات عالميًا، وتنمية وتنويع الأفكار، وتعظيم مهارات جميع المشاركين، بما سينتج من بنات أفكارهم من تطوير وتحديث".

وأشاد الوزير بالصور والمنحوتات الفنية فى المعرض، التى تتجلى فيها عظمة الفكر الإنسانى، باعتبار الفن تعبيرًا راقيًا عما يدور فى فكر وعقل الإنسان، فيعبر عنه بأحسن تعبير، ويصوره فى أحسن تصوير، بما نراه من هذه الأعمال الفنية الرائعة، وأضاف: "الفن تعبير عن الجمال، والله جميل يحب الجمال".

وأعطى الوزير توجيهات لرئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة محمد عيسى، بضرورة تكريم جميع المشاركين فى المعرض بإعطاء شهادات تقدير لهم، شكرًا لهم، وحثًا على بذل المزيد من هذه الأعمال الفنية المبدعة.

وأضاف سعفان، أن المعرض يأتى فى إطار خطة الوزارة خلال مارس الجارى وتنظمه إدارة الخدمات العمالية بقطاع رعاية القوى العاملة، لاكتشاف القدرات الفنية للعمال وتشجيعهم بما يحفزهم على العمل والإنتاج، وسوف يمنح الفائزين الحاصلين على أعلى الدرجات فى موضوعات المسابقة جوائز مادية، فضلًا عن شهادة تقدير لجميع المشاركين .

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الهدف من المسابقات شغل أوقات فراغ العمال بالهويات النافعة وإتاحة فرص التعارف والتنافس الشريف بين عمال المنشآت المختلفة، وتعميق وتأصيل القيم الروحية والقومية فى نفوس العمال وتوعيتهم بالقضايا القومية، وإشباع الميول والهوايات النافعة بين العمال عن طريق ممارسة الأنشطة الفنية ونشرها بين أكبر عدد من العمال وإتاحة الفرصة للتعبير عن الذات ما يساعد على تحقيق التوازن والاستمتاع بها، ما يؤدى إلى زيادة الإنتاج وتحسينه وتجويده.