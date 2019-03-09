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استعداداً لاستضافة منتدى الشباب..

صور.. وزراء التنمية المحلية والإسكان والشباب يتفقدون تطوير معبد فيلة بأسوان

السبت، 09 مارس 2019 10:20 ص
صور.. وزراء التنمية المحلية والإسكان والشباب يتفقدون تطوير معبد فيلة بأسوان الوزراء أثناء تفقدهم معبد فيله
أسوان – عبد الله صلاح
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تفقد وزراء الآثار والتنمية المحلية والإسكان والشباب والرياضة، يرافقهم الدكتور مصطفى وزيرى، مدير عام المجلس الأعلى للآثار، و اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أعمال تطوير منطقة معابد فيلة الأثرية، اليوم السبت، فى إطار الاستعدادات الأخيرة لاستضافة منتدى الشباب العربى الأفريقى بمدينة أسوان خلال الفترة من 16 وحتى 18 مارس الجارى، بحضور رئيس الجمهورية.

واستمع الوفد الوزارى لشرح من الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، حول أعمال التطوير، والتجميل والتشجير بمنطقة معابد فيلة الأثرية، والتى تشمل المرسى الشرقى، والذى تم مؤخراً رفع كفاءة الرصيف الرئيسى به، بطول 42 متراً وبعرض 10 أمتار، وبتكلفة وصلت لنحو مليون جنيه من اعتمادات وزارة الآثار، بجانب قيام المحافظة بإنشاء 2 مرسى على جانبى الرصيف بإجمالى أطوال 315 متراً، وبتكلفة إجمالية تصل لنحو 6 ملايين جنيه، بجانب إنشاء "تكاسى" على ضفتى هذه المراسى، وإنشاء بوابة رئيسية حضارية و"منحدر" لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما تضمنت أعمال التطوير، إحلال وتجديد المراسى القديمة، وإنشاء مدرج سلالم جديد متحرك، ومدعم بحواجز خشبية لحماية السائحين وتسهيل حركة دخول الزائرين، وشملت أيضاً تركيب 6 نقاط مراقبة وحراسة تم تصميمها بشكل حضارى بالتعاون مع أحد البنوك الوطنية.

وزراء التنمية المحلية الإسكان والشباب بمعبد فيله (1)
 

 

وزراء التنمية المحلية الإسكان والشباب بمعبد فيله (2)
 

 

وزراء التنمية المحلية الإسكان والشباب بمعبد فيله (3)
 

 

وزراء التنمية المحلية الإسكان والشباب بمعبد فيله (4)
 

 

وزراء التنمية المحلية الإسكان والشباب بمعبد فيله (5)
 

 

وزراء التنمية المحلية الإسكان والشباب بمعبد فيله (6)
 

 

وزراء التنمية المحلية الإسكان والشباب بمعبد فيله (7)
 

 

وزراء التنمية المحلية الإسكان والشباب بمعبد فيله (8)
 

 

وزراء التنمية المحلية الإسكان والشباب بمعبد فيله (9)
 

 


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