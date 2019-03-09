صور.. وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشباب يتفقدون محطة معالجة صرف كيما 3

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشباب والرياضة، يرافقهم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم السبت، محطة معالجة الصرف كيما 3، شرق مدينة أسوان، فى إطار الاستعدادات الأخيرة لاستضافة منتدى الشباب العربى الأفريقى بمدينة أسوان خلال الفترة من 16 وحتى 18 مارس الجارى.

واستمع الوفد الوزارى لشرح من المهندس رفعت إسماعيل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، حول عمل المحطة بنظام المعالجة الثلاثية، والطاقة الإنتاجية لها والتى تصل لنحو 30 ألف متر مكعب يوميًا.

وتعد محطة كيما 3، واحدة ضمن ثلاث محطات تعمل على معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة أسوان، بطاقة إجمالية تبلغ 110 آلاف متر مكعب يوميًا، وتم تنفيذ المحطة الثالثة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته للمحطة على هامش حضور مؤتمر الشباب الوطنى يناير 2017.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذا المشروع حل مشكلة قديمة لأهالى المحافظة، واليوم تخرج المياه من المحطة معالجة ثلاثيا وفقا للمستويات العالمية، ولا تسبب أى أضرار، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تطوير المنطقة المحيطة بالمحطة، ورصف الطرق المؤدية لها، وكذا سرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع، للمحطة بمراحلها الثلاث.