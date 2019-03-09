صور.. مدارس كفر الشيخ تحتفل بيوم الشهيد والأطفال يرتدون الزي العسكرى

كفر الشيخ – محمد سليمان

احتفلت مدارس كفر الشيخ ، اليوم السبت ، بيوم الشهيد بفقرات في الإذاعة المدرسية ، وإقامة عدد من الندوات والمحاضرات، كما تناول المعلمون بالحصة الأولى أهمية احتفال مصر بيوم الشهيد،يوم 9 مارس من كل عام ، وإعطاء الطلاب نبذة عن الشهيد ،كما شهدت بعض المدارس تكريم أسر الشهداء ،وخاصة في المدارس التي أطلق عليها أسماء الشهداء ،وما قدومه لمصر من تضحية.

كما شهدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، احتفالية مجمع تيدا للتعليم الآساسى بيوم الشهيد ، استجابة لشيماء محمد الرويني ،معلمه رياض أطفال، وارتدى عدد من الأطفال الزى العسكري خلال أدائهم الاستعراضات ،وأوبريت الشهيد وابن الشهيد ،كما حمل الأطفال نعش يمثل موقف توديع ابن الشهيد لوالده، وتضمنت الاحتفالية العرض المروري بالمدينة المرورية وما تضمه من إشارات وطرق وسيارات الكترونية ووحدات إسعاف،وتعليمات عن اتباع تعليمات المرور ، كما تضمنت الاحتفالية استعراض احلف بسماها وبترابها ، وفقرة قرأنا لك ،واستعراض "الأم" ،واستعراض "أمسك في حلمك".

كما تضمنت الاحتفالية ابراز مبادرات الرئيس 100 مليون صحة،والكشف المبكر عن التقزم والسمنة والأنيميا،التي تشهدها المدارس الابتدائية،كما تفقدت وكيل الوزارة عدد من المنشآت بالمدرسة ومحطة معالجة المياه التي تضخ مياه مفلترة للتلاميذ.

كما كرمت وكيل الوزارة التلميذ محمود خالد ،لحصوله على المركز الاول على مستوى مديرية التربية والتعليم ،وتصعيده على مستوى الجمهورية ،والطالبة شمس ابراهيم الفائزة بالمركز الثاني على مستوى المديريه في مسابقه الطالبه المثالية.

قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،إنها سعيدة بما عبر عنه التلاميذ من مكانة الشهيد ، ومعرفتهم بتعليمات المرور ، ومبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على صحة المصريين ، مؤكدة أنها وجهت مديري الإدارات ومدراء المدارس بالاحتفال بيوم الشهيد، خلال الأسبوع الجاري، بفقرات متنوعة في الإذاعة المدرسية ،وعقد ندوات ومحاضرات عن أهمية احتفال مصر بيوم الشهيد،يوم 9 مارس من كل عام ، كما وجهت بتكريم أسر الشهداء بالمدارس.

وأضافت وكيل الوزارة ،أن تلك البطولات التى صنعها الشهداء من قواتنا المسلحة وأبناؤهم وأحفادهم خلال المعارك المختلفة،وحربهم ضد الإرهاب تعد ملاحم تاريخية عظيمة يقرأها ويفخر بها أجيالنا من أبنائنا وأحفادنا ، لذا كان لازماً علينا أن يعرف طلابنا التاريخ المشرف لإبطالنا من قبل أيام البطل الشهيد الفريق عبد المنعم رياض على خط الجبهة بداية تصعيد معارك حرب الاستنزاف وفى مواجهة العدو مباشرة من المواقف الرائدة فى حياة الشعب المصرى، حتى أخر جندي وضابط استشهد في حربهم ضد الإرهاب في سيناء وغيرهم من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة في ظل مساندة قوية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشعب مصر الأصيل ، لقواتنا المسلحة ولرجال الشرطة .

يذكر أن يوم الشهيد في مصر هو يوم 9 مارس من كل عام. أعلنته مصر منذ عام 1969تخليداً لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض،وقد نعاه الرئيس جمال عبد الناصر ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التي تعتبر أكبر وسام عسكري في مصر.