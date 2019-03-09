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صور.. محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادى يفتتحان فعاليات الأسبوع البيئى

السبت، 09 مارس 2019 02:45 م
صور.. محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادى يفتتحان فعاليات الأسبوع البيئى فعاليات الأسبوع البيئى
قنا - وائل محمد
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افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا و الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى فعاليات الأسبوع البيئى الحادى عشر الذى تنظمه جامعة جنوب الوادى خلال الفترة من 9 الى 14 مارس 2019.

و اكد محافظ قنا أن حماية البيئة فى مقدمة أولويات الدولة لمواجهة التلوث الذى يلتهم الثروات و الموارد الطبيعية وأكد على أهمية تضافر كافة الجهود للقيام بهذه المهمة وتوجه المحافظ بالتحية لجامعة جنوب الوادى لدورها فى تنمية الوعى البيئى من خلال مختلف الفعاليات التى تقوم بدعمها و مشاركة الشباب فى الانشطة البيئية المختلفة.

و اشاد رئيس الجامعة بالتعاون مع المحافظة فى تقديم الخدمات المجتمعية و حيا جهود وزارة البيئة فى دعم انشطة الاسبوع البيئى الذى يتضمن ندوات و قوافل و معارض انتاجية وفنية و سوق خيرى ورحلات و حملات تبرع بالدم وتشجير و خدمة عامة وأكد أن ما يشهده قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة ثمرة لجهود أجيال متعاقبة أدت رسالتها فى بلورة الأنشطة والمشروعات البيئية بجامعة جنوب الوادي.

و استعرض الدكتور يوسف الغرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة انشطة الجامعة فى مجال خدمة المجتمع على مدار عام، مشيرا إلى قيام الجامعة بتنظيم 84 قافلة قدمت خدماتها العلاجية لـ 23280 مواطن و فى مجال محو الأمية ساهمت الجامعة فى محو امية 24 ألف مواطن و استحدثت العديد من الوحدات ذات الطابع الخاص و نطمت دورات تدريبية فى مكافحة الفكر المتطرف و نظمت عدة مؤتمرات كما تساهم مع جامعات سوهاج وأسوان و الوادى الجديد فى رسم خريطة تنموية لجنوب الصعيد بمؤتمر يعقد الاثنين القادم .

و اكد الدكتور حسين اباظة مستشار وزيرة البيئة للتنمية المستدامة عن أهمية استمرارية تنظيم الأسبوع البيئى بالجامعة لسنوات متتالية وأكد أن هناك مبادرات للتنمية المستدامة و هناك مبادرة خاصة لإدارة المخلفات الصلبة و توجه بالتحية لإدارة الجامعة لرعايتها لهذه الفعاليات.

و قام رئيس الجامعة بتقديم درع الجامعة لمحافظ قنا ومستشار وزيرة البيئة، وتضمنت فعاليات اليوم الأول للأسبوع البيئى افتتاح معسكر التشجير بكلية الصيدلة و كلية التربية الرياضية و معرض الوحدات ذات الطابع الخاص التى تضمنت عرضا لمنتجات الوحدات الانتاجية بالجامعة من مزرعة الخضر النموذجية و منتجات الالبان و قسم البساتين و الوحدة الانتاجية بكلية التربية النوعية ومزرعة النباتات العطرية بكلية الصيدلة، كما تضمنت فعاليات اليوم الاول افتتاح السوق الخيرى .

 

فعاليات الأسبوع البيئى (1)
فعاليات الأسبوع البيئى (1)

 

فعاليات الأسبوع البيئى (2)
فعاليات الأسبوع البيئى (2)

 

فعاليات الأسبوع البيئى (3)
فعاليات الأسبوع البيئى (3)

 


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