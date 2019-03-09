صور.. محافظ القليوبية يعلن إطلاق اسم شهيد طوخ على أحد المدارس تكريما له

القليوبية إبراهيم سالم

قدم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، واجب العزاء لأسرة الشهيد الرقيب أحمد محمد عبد الحميد محمد سيد ابن مدينة طوخ.

وأشاد المحافظ، بدور رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية فى مواجهة الإرهاب، واستئصال جذوره من جميع أنحاء البلاد، بناء على تعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمكافحة الإرهاب، وتطهير البلاد من البؤر السرطانية الإرهابية، التى تستهدف استقرار أمن المواطن والوطن.

ومن جانبه قرر المحافظ، إطلاق اسم الشهيد على أقرب مدرسة بمنطقة الشهيد تكريما له، حيث أكد لأسرة الشهيد أن مكتبه مفتوح لهم فى أى وقت وفى خدمتهم.



محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء فى شهيد طوخ (2)



محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء فى شهيد طوخ (4)



محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء فى شهيد طوخ (6)