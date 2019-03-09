صور.. حاكم دبى وولى عهده يشهدان حفل "سوبرساترداى" لسباقات الخيل

كتب محمد عبد العظيم

شهد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى، وحاكم دبى، برفقة الأمير حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد دبى، حفل "سوبرساترداي" لسباقات الخيل فى ميدان العالمي لسباقات الخيل، بإجمالى جوائز تصل إلى مليونين و650 ألف دولار، والذى يعد بمثابة البروفة المصغّرة والأخيرة لأمسية كأس دبى العالمى 30 مارس الجارى.







الشيخ محمد بن راشد برفقة نجله حمدان يشهدان حفل الانطلاق



الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى خلال انطلاق حفل سباق الخيول

وتشارك في الأمسية 77 من الخيول الأعلى تصنيفاً، كما تضم سباقين من المستوى الأعلى، ممثلين للجولة الثالثة والختامية من "كأس تحدّى آل مكتوم" الذي يماثل، من حيث المسافة البالغة 2000 متر والمضمار الترابي، شوط "كأس دبي العالمي"، البالغ إجمالي جوائزه 12 مليون دولار، بجانب بطولة "جبل حتا" لمسافة 1800 متر عشبي المعادلة لشوط "دبي ترف" في أمسية الكأس، البالغ إجمالي جوائزها 6 ملايين دولار.