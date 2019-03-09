صور.. انطلاق ماراثون المراجعات المجانية بمدارس الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد مصطفى العجمى القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم أن ماراثون المراجعات المجانية للثانوية العامة انطلق اليوم بمدرسة شدوان الثانوية بإدارة وسط بأعداد كثيفة من طلاب الإدارة وإدارات أخرى مجاورة، ويقوم بالتدريس فيها بالمجان نخبة من أكفأ المعلمين والمعلمات ويقدمون المذكرات للطلاب مجانا

و أشاد العجمى بالحضور الكثيف وحثّ الطلاب على بذل المزيد من الجهد للوصول لأعلى درجات التميز والتفوق العلمى، مشيرا إلى أن المراجعات المجانية تأتى فى إطار تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور ومحاربة الدروس الخصوصية

وفى سياق متصل أناب مصطفى العجمى القائم بأعمال مدير المديرية يوسف الديب مدير عام شرق الإسكندرية لافتتاح المراجعات المجانية بإدارة شرق بمدرسة الشهيد خالد كمال عثمان ووكلاء الإدارة مصطفى حمادة وبسيونى محمد وسحر نور الدين ومجلس الأمناء ولفيف من قيادات الإدارة، وشهدت الافتتاحية حضور كثيف من الطلاب.















