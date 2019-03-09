صور.. انطلاق أول مهرجان للسياحة والرماية بمطروح بحضور رئيس الاتحاد المصرى

مطروح – حسن مشالي

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم السبت، انطلاق المهرجان الأول للسياحة ورماية خرطوش الأطباق، بحضور اللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية، واللواء هشام نصر مدير أمن مطروح والقيادات الأمنية ونواب البرلمان بالمحافظة، وبمشاركة 85 من الرماة، وذلك بشاطئ البسنت بمنطقة روميل.

وشهد بداية المهرجان كلمة ترحيب بالحضور والتعريف بالمهرجان الأول من نوعه فى محافظة مطروح، وتعريف الرماة بشروط المهرجان، وعقب ذلك أطلق مدير أمن مطروح، طلقات شارة بدء المهرجان وسط حالة من الفرحة بين الحضور والاستعدادات من الرماة.

وعلى هامش المهرجان أهدى اللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية درع الاتحاد إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، تقديرًا لجهوده فى حفظ الأمن والأمان بالمحافظة والموافقة على استضافة المهرجان.

وتولت لجنة من الاتحاد المصرى للرماية تنظيم مسابقات الرماية بالخرطوش على الأطباق الطائرة.











































