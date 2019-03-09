صور .. المجلس القومى للمرأة: 23% من المشروعات الصغيرة تديرها المرأة

الإسكندرية - جاكلين منير

قالت الدكتورة هند حنفى عضو المجلس القومى للمرأة، إن القيادة السياسية تؤمن بدور سيدات ونساء مصر، وهو ما تجلى فى إطلاق عام 2017 عام المرأة المصرية.

وقالت عضو المجلس القومى للمرأة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المرأة نحو خطوات فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بمكتبة الإسكندرية، إن حق المرأة فى العمل مازال يواجه بعض المعوقات، حيث إن فرص حصولها على العمل أقل بالنسبة للرجال، لتغلب الثقافة الذكورية فى المجتمع، ويمثل معوق لتمكين المرأة فى مجال العمل والمجال الاقتصادى، مشيرة إلى أن نسبة المشروعات الصغيرة التى تديرها المرأة بلغت 23%، فى حين أن متوسط القروض التى تحصل عليها الإناث أقل بكثير من القروض التى يحصل عليها الرجال، وطالبت بتطوير الإستراتيجة الخاصة لتمكين ودعم المرأة.

وأكدت هند حنفى على إن تمكين المرأة ضرورة عامة لكل المصريين لبناء مستقبل واعد، وقد حققت المرأة المصرية إنجاز ملحوظ فى سد الفجوة التعليمية، ووصلت نسبة الفتيات فى الجامعات عام 2013 أكثر من 50% .

وأشارت سماح صالح رئيس وحدة المرأة، نيابة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن المرأة المصرية، حققت نجاح كبير فهى نصف المجتمع، ولها ظهور رائد وفعال فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر، وخاصة فى وجود الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وأكدت على اهتمام الوزارة من خلال وحدة المرأة لتقديم كامل الدعم واستراتيجيات التمكين.

من جانبها أشارت مها معاز مشرف القطاع الإكاديمى بمكتبة الإسكندرية، إلى أن المؤتمر جاء احتفالاً بالمرأة، حيث إن المساواة بين الجنسين من أهم أهداف التنمية المستدامة وإلى الآن لم يتحقق هذا الهدف بالكامل ولابد بالقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة ومشاركتها فى صنع القرار وتعزيز تمكين المرأة وتعزيز تشريعات قابلة للتنفيذ لتحقيق المساواة.