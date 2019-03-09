video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 مارس 2019 08:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

السبت، 09 مارس 2019 07:00 ص
سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة سيولة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

احترس.. رادار المرور يضبط 1623 مخالفة سرعة زائدة بالطرق السريعة

المرور

الحالة المرورية

الطرقات

ميادين العاصمة




لا تفوتك
الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا

الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا

ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا

ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة