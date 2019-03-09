وقال بالي - في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية - إنه منذ يوم أمس الخميس لم يخرج أحد من المدنيين أو المقاتلين من منطقة الباغوز، مؤكدا أن قوات سوريا الديمقراطية ستستأنف هجومها على المنطقة بحلول ظهر يوم غد السبت إذا لم يخرج أحد من المدنيين أو المقاتلين الموجودين هناك.

كانت قوات "سوريا الديمقراطية" قد أعلنت، الشهر الماضي، شن المعركة النهائية للسيطرة على البلدة الواقعة تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، لكنها أبطأت الهجوم للسماح للمدنيين بالمغادرة.

بدورها، أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أن أكثر من 62 ألفا نزحوا بسبب القتال في آخر جيب لـ"داعش" في سوريا، وتدفقوا على مخيم الهول في سوريا، مشيرة إلى أن 5200 وصلوا في الفترة من الـ5 إلى الـ7 من شهر مارس الجاري، وأنه من المتوقع توافد المزيد من النازحين.