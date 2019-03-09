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سقوط عاطل فى قبضة مكافحة المخدرات قبل ترويجه 5 كيلو استروكس بالدقى

السبت، 09 مارس 2019 12:04 م
سقوط عاطل فى قبضة مكافحة المخدرات قبل ترويجه 5 كيلو استروكس بالدقى المتهم وبحوزته المضبوطات
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بمخدر الأستروكس، بمنطقة عشش السكة الحديد بالدقى، وضبط بحوزته 5 كيلو من المخدر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتوصلت تحريات العقيد محمد حامد وكيل مكافحة المخدرات بالجيزة، إلى اتجار "أحمد.إ" شهرته "بوجى" بالمواد المخدرة واتخاذه من منطقة عشش السكة الحديد بالدقى وكرا لترويج بضاعته وتخزينها.

وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبحوزته 220 كيس من مخدر الأستروكس، بلغ وزنها 5 كيلو، وبمواجهته اعترف أمام العميد سامح الحميلى مدير مكافحة المخدرات بالجيزة بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 


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