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سقوط عاطلين وربة منزل يديرون مصنعا لإنتاج مخدر الأستروكس فى إمبابة

السبت، 09 مارس 2019 11:48 ص
سقوط عاطلين وربة منزل يديرون مصنعا لإنتاج مخدر الأستروكس فى إمبابة المتهمون وبحوزتهم المضبوطات
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطلين وربة منزل، لاتهامهم بتحويل شقة بإمبابة إلى مصنع لإنتاج مخدر الاستروكس، وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المخدر والموادا لمستخدمة فى التصنيع، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

وكشفت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة تورط كلا من "أحمد.ع" عاطل، و"أحمد.م" عاطل، و" هناء.ع" ربة منزل فى استئجار شقة وتحويلها إلى مصنع لإنتاج الأستروكس المخدر.

 

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن المقدم محمد ربيع والرائد مؤمن فراج من القبض على المتهمين، وبحوزتهم 20 كيلو من مخدر الأستروكس، 5مواد تستخدم فى التصنيع عبارة عن 5 كيلو من مادة الكيتامين، و10 زجاجات معبأة بمادة الأستون، و5 جراكن معبأة بذات المادة، وميزان حساسومبلغ 1000 جنيه، و3 هواتف محمولة.

 

وبمواجهتهم اعترفوا أمام اللواء رضا العمدة مدير الغدارة العامة لمباحث الجيزة، بحيازتهم للمضبوطات لاستخدامها فى تصنيع مخدر الأستروكس، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.


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