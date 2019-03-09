سقوط عاطلين بحوزتهم 5 كيلو حشيش و2300 قرص مخدر قبل بيعهم فى مدينة نصر

تمكن رجال مباحث مكافحة جرائم المخدرات بالقاهرة، القبض على شخصين بمدينة نصر بحوزتهما 5 كيلو حشيش والأقراص المخدرة بقصد الإتجار وحرر محضر بالواقعة.
وتمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلٍ من"خالد. ع. ع" - 51 سن "عاطل" - سبق اتهامه فى 7 قضايا آخرهم قضية "مخدرات" و"حماده. م. ن" 41 سنة "عاطل" - مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.
ومن خلال الفحص تبين تواجدهما بمنطقة سكنهما وبحوزتهما 5 كيلو حشيش و2300 قرص مخدر ومبلغ مالى و2 هاتف محمول وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والتليفونات المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.
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