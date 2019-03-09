كتبت أمنية جلال

استقر سعر الدولار اليوم السبت 9-3-2019، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كل البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية أول أمس الخميس.

واستقر سعر الدولار وسجل ثباتاً فى سعره فى عدد من البنوك، ثابتا عند سعر 17.4 جنيه للشراء، و17.51 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.38 جنيه للشراء

17.51 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.4 جنيه للشراء

17.5 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.4 جنيه للشراء

17.5 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.4 جنيه للشراء

17.5 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.4 جنيه للشراء

17.5 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.4 جنيه للشراء

17.5 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.41 جنيه للشراء

17.51 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة

17.4 جنيه للشراء

17.5 جنيه للبيع