ساويرس: بريكست يحصل على جائزة أوسكار عن أكبر فوضى ديمقراطية فى التاريخ

كتب ــ محمد تهامى زكى

وصف المهندس نجيب ساويرس، ما يحدث فى بريطانيا بشأن محادثات بريكسب لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، بأنه فوضى ديمقراطية تستحق جائزة الأوسكار، وقال ساويرس، "بريكسيت يحصل على جائزة أوسكار عن أكبر فوضى ديمقراطية فى التاريخ".



نجيب ساويرس

وتواجه بريطانيا حاليا جدلا كبيرا بسبب الاتفاق الخاص بخروجها من الاتحاد الأوروبى، وبعد إعلان موافقة الحكومة البريطانية على مسودة اتفاق البريكست، استقال عدد من الوزراء احتجاجا على ذلك، مما يثير الغموض بشأن الطريق الذى تتجه نحوه بريطانيا فى الأيام المقبلة.

وكان مسئولون فى الاتحاد الأوروبى، أكدوا أن المحادثات مع بريطانيا بشأن تعديل اتفاق "بريكست" لم تحرز تقدما ولا يوجد فى المدى المنظور حل سريع، وذلك قبل أسبوع من تصويت لابد للنواب البريطانيين أن يجروه على خطة لتفادى الخروج دون حدوث فوضى.

وفى آخر تصريحات لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، بشأن بريكست، قالت إن أعضاء البرلمان يواجهون الأسبوع المقبل اختيارا حاسما، إما دعم اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى (بريكست) أو رفضه.

وأضافت ماى، فى خطاب أمس الجمعة، أن دعم اتفاق (بريكست) يعنى أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي، أما رفضه فلا أحد يعرف ماذا سيحدث، مشيرة إلى "أنه من المحتمل ألا نغادر الاتحاد الأوروبى لعدة أشهر، ومن المحتمل أن نغادر بدون الحمايات التى توفرها لنا الاتفاقية، ومن المحتمل ألا نغادر أبدا".

وأشارت ماى، إلى أن المناقشات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى استغرقت عدة أشهر عندما كان من الممكن التركيز على تحسين الخدمات الصحية الوطنية والمدارس والمجتمعات فى المملكة المتحدة، موضحة أن الأمر الآن فى يد أعضاء البرلمان الذين من المقرر أن يقوموا بالتصويت الأسبوع المقبل لاتخاذ هذا القرار بالنيابة عن عشرات الملايين من المواطنين فى جميع أرجاء المملكة المتحدة.

وأكدت أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى أجريا مناقشات فى ظروف صعبة، إلا أنها تمت باحترام وتعاون متبادل من أجل التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن الجميع يرغبون الآن فى تنفيذ البريكست والخروج من الاتحاد الأوروبى كدولة متحدة، على استعداد للعمل على نجاح المستقبل.