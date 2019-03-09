video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 مارس 2019 11:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زعيم كوريا الشمالية يؤكد على أهمية التنمية الاقتصادية لبلاده

السبت، 09 مارس 2019 10:19 ص
زعيم كوريا الشمالية يؤكد على أهمية التنمية الاقتصادية لبلاده زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
أ ش أ
إضافة تعليق

ذكرت وسائل إعلام رسمية فى كوريا الشمالية، اليوم السبت، أن الزعيم كيم جونج-أون أكد على أهمية التنمية الاقتصادية باعتبارها "مهمة عاجلة" لبلاده، وسط تكهنات بأن كوريا الشمالية قد تطلق صاروخا.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية عن كيم دعوته المسئولين فى الحزب الحاكم إلى تحفيز الجهود الرامية إلى تقدم مستوى التعليم الإيديولوجى للمواطنين لضمان "إحراز تقدم كبير فى البناء الاقتصادى الاشتراكى" .
وأوضحت أن كيم شدد، فى خطاب ألقاه أمام مؤتمر وطنى لمسؤولى الدعاية عُقِدَ فى بيونج يانج، على ضرورة تركيز كل الجهود على بناء الاقتصاد الاشتراكى.
وأضافت أن تصريحات كيم في هذا الشأن مثلت الرسالة الأولى له بعد أن عاد إلى بلاده خالى الوفاض بسبب انهيار قمة الأسبوع الماضى مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى هانوى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استطلاع: 64% من الكوريين الجنوبيين يرون أن كوريا الشمالية لن تتخلى عن النووى

كوريا الشمالية تعرض فيلما وثائقيا يركز على العلاقة بين كيم وترامب

كوريا الشمالية

كيم جونج أون

قمة ترامب كيم

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا

الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا

ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا

ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة