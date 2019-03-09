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رفض تقديم الرخص لرجل الشرطة يعرضك للحبس.. تعرف على العقوبة

السبت، 09 مارس 2019 04:00 ص
رفض تقديم الرخص لرجل الشرطة يعرضك للحبس.. تعرف على العقوبة قانون المرور الجديد- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها :

 

-الامتناع عن تقديم الترخيص أو بيانات المركبة لرجال الشرطة

 

أقرت المادة 79 مخالفات الشريحة الرابعة، حيث يتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات

 

-إيقاف مركبات النقل الثقيل فى غير الأماكن المُصرح بها

 

تندرج مخالفة الوقوف على الطرق أو إيقاف المركبات فى المناطق السكنية ضمن الشريحة الثالثة وفق قانون المرور الجديد ويخصم لمرتكبها 3 نقاط، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 أو بإحدى العقوبتين.

 

 

 

 


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