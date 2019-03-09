رانيا المشاط: عودة للسياحة فى مصر بشكل مختلف وبرنامج طموح للإصلاحات

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إنه يتم استكمال ما عرض فى إنجلترا، ويتم إظهار مصر بتكنولوجيا مختلفة فى بورصة السياحة الدولية ببرلين.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن الشباب المصرى الذى يتعلم فى ألمانيا يقفون فى الجناح المصرى، ويمثلون مصر بأجمل شكل، ويندمجون مع كل المتواجدين فى المعرض، لافتة إلى أنه تم تنسيق لقاء بحضور وزراء السياحة اليونانى والقبرصى، ولقاءات إعلامية ومهنية متعددة، ومديرين تنفيذيين لشركات كبيرة.

وأشارت إلى هناك عودة للسياحة فى مصر بشكل مختلف، وهناك برنامج طموح لإصلاحات مهمة جداً، موضحة أنه تم الاتفاق مع شركة للترويج للسياحة تستخدم أدوات حديثة، للمساعدة فى صياغة استراتيجية للمحتوى الذى نضعه لمصر اليوم، والأبعاد التى نضعها فى الاعتبار.

من جانبه، أعرب عمرو أديب، عن طريقة احتفال مصر فى المعارض السياحية، مشيداً بمشاهدة الآثار المصرية فى المعرض، الذى يزوره 110 ألف ممن يهتمون بالسياحة فى العالم.

وذكر "أديب"، أن السياحة الألمانية فى مصر زادت بنسبة 30%، معرباً عن سعادته بتطور السياحة المصرية.