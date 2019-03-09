رئيس حى الزيتون: رصف وتطوير منظومة الإنارة بعدد من الشوارع

أكد اللواء أشرف بهجت رئيس حى الزيتون، أنه جارى تطوير عدد من الشوارع الرئيسية بنطاق الحى، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإنارة وتغيير لمبات الإضاءة إلى ليد.

وأضاف بهجت، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تجديد وإحلال أعمدة الإنارة و إحلال وتجديد الكشافات القديمة وتركيب كشافات ليد 100وات بشوارع، خيرى والجامع وسكة والى وإسماعيل بك ومحمد بدر ومصطفى منصور و الحداد ومسجد عبد المقصود والتبر المتفرع من ابن سندر وهلال المتفرع من ترعة الجبل وشارع الوردانى، كما تم إنشاء قواعد لتثبيت أعمدة الإنارة، بشارع دار السعادة.

وأشار رئيس حى الزيتون، إلى أنه فى إطار خطة تطوير الشوارع جارى الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة شارع دار السعادة من حيث الإنارة والتقليم والرصف وتركيب البلدورات وتوسعة الشارع.