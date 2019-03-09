video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 مارس 2019 06:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس حى الزيتون: رصف وتطوير منظومة الإنارة بعدد من الشوارع

السبت، 09 مارس 2019 06:00 ص
رئيس حى الزيتون: رصف وتطوير منظومة الإنارة بعدد من الشوارع اللواء أشرف بهجت رئيس حى الزيتون
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

أكد اللواء أشرف بهجت رئيس حى الزيتون، أنه جارى تطوير عدد من الشوارع الرئيسية بنطاق الحى، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإنارة وتغيير لمبات الإضاءة إلى ليد.

وأضاف بهجت، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تجديد وإحلال أعمدة الإنارة و إحلال وتجديد الكشافات القديمة وتركيب كشافات ليد 100وات بشوارع، خيرى والجامع وسكة والى وإسماعيل بك ومحمد بدر ومصطفى منصور و الحداد ومسجد عبد المقصود والتبر المتفرع من ابن سندر وهلال المتفرع من ترعة الجبل وشارع الوردانى، كما تم إنشاء قواعد لتثبيت أعمدة الإنارة، بشارع دار السعادة

وأشار رئيس حى الزيتون، إلى أنه فى إطار خطة تطوير الشوارع جارى الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة شارع دار السعادة من حيث الإنارة والتقليم والرصف وتركيب البلدورات وتوسعة الشارع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إستكمال أعمال رصف الطرق بمدن ومراكز المحافظة

البحر الأحمر تطور المناطق القديمة لإحياء التراث بالغردقة.. الملاحة والصيادين والبازارات أبرزها.. رصف الطرق ودهان المبانى وتجديد الشبكات..المحافظ: تركيب الإنترلوك وأعمدة الإنارة وتجديد شبكات المياه والصرف الصحى

شكوى من عدم رصف طريق سيدى غازى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة

الزيتون

اخبار القاهرة

تطوير الشوارع

رصف الطرق




لا تفوتك
الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا

الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا

ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا

ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة