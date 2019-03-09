رئيس البريد لـ"اليوم السابع": نقدم 27 خدمة حكومية إلكترونيا عبر مكاتبنا

كتبت: هبة السيد

قال عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة أكثر جهة تقدم الخدمات الحكومية إلكترونيا بعدد كبير من الخدمات تصل إلى نحو 27 خدمة حكومية إلكترونيا عبر مراكز الخدمات البريدية المتطورة على مستوى الجمهورية ومنها استخراج شهادة براءة الذمة.

وأضاف "الصغير"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة أيضا ستقدم خدمات حكومية جديدة عبر منافذها قريبا، مشيرا إلى إنه سيعلن عنها عند الانتهاء منها.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن حجم الإيداع بالهيئة كما هو يصل الى نحو 210 مليار جنيه، ويصل سعر الفائدة الى 10.25%.

وتقدم الهيئة خدمات مالية منها صرف المعاشات اضافة الى خدمات بريدية ومجتمعية وحكومية، وتمتلك نحو 4000 مكتب على مستوى الجمهورية ويصل حجم عملاء صندوق توفير البريد إلى ما يقرب من 24 مليون عميل.