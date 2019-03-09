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رئيس البرازيل يزور واشنطن 19 مارس لبحث أزمة فنزويلا

السبت، 09 مارس 2019 09:43 ص
رئيس البرازيل يزور واشنطن 19 مارس لبحث أزمة فنزويلا الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو
أ ش أ
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو سيزور الولايات المتحدة الأمريكية فى 19 مارس الجارى، لبحث الأزمة الفنزويلية.
وذكر البيت الأبيض - وفقا لقناة "فرانس 24 " الإخبارية اليوم السبت - "من المتوقع أن يناقش بولسونارو مع الرئيس دونالد ترامب موضوعات من بينها الوضع فى فنزويلا".
يشار إلى أن بولسونارو تعهد قبل توليه الرئاسة فى يناير، بمعارضة الحكومة الفنزويلية؛ إذ دفعت الأزمة الاقتصادية التى تشهدها فنزويلا ملايين الأشخاص إلى الهروب، منهم كثيرون إلى البرازيل المجاورة.


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