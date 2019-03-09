video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 مارس 2019 08:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"خلى بالك".. تعرف على عقوبة خيانة الأمانة وتبديد الأموال فى القانون

السبت، 09 مارس 2019 06:30 ص
"خلى بالك".. تعرف على عقوبة خيانة الأمانة وتبديد الأموال فى القانون متهم - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

هناك العديد من المواطنين الذين يقعون تحت طائلة الدائنين لعدم قدرتهم على سداد مديونياتهم، مما يضعهم فى مواجهة قانون العقوبات الذى قرر الحبس والغرامة فى مثل تلك القضايا.

 

ويرصد "اليوم السابع" ما جاء بنص المادة (341) من قانون العقوبات، والتى نظمت تلك العقوبة.

 

نصت المادة على أن: "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرار بمالكيها أو أصحابها أو وضع اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستأنف بندر دمياط تقضى ببراءة أحمد حمودى لاعب الأهلى من تهمة خيانة الأمانة

النيابة بقضية رشوة محافظ المنوفية توجه للمتهم "خيانة الأمانة"

اخبار الحوادث

حوادث

خيانة الامانة

تبديد المبالغ المالية

قانون العقوبات

غرامة

سرقة

اختلاس




لا تفوتك
الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا

الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا

ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا

ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة