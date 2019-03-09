خبير عالمى فى المخ والأعصاب بالمعادى العسكرى

كتب زكى القاضى

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الأستاذ الدكتور راندال إيدجيل خبير الأمراض العصبية، وطب المخ والأعصاب، وأستاذ علاج السكتات الدماغية (جلطات ونزيف المخ) والقسطرة المخية، وعلاج عيوب الأوعية الدموية للمخ، بمستشفيات سان لويس الجامعية، بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 20 - 29 مارس الحالى.