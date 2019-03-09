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خبير عالمى فى المخ والأعصاب بالمعادى العسكرى

السبت، 09 مارس 2019 10:50 ص
خبير عالمى فى المخ والأعصاب بالمعادى العسكرى المجمع الطبى للقوات المسلحة فى المعادى - ارشيفيه
كتب زكى القاضى
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يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الأستاذ الدكتور راندال إيدجيل خبير الأمراض العصبية، وطب المخ والأعصاب، وأستاذ علاج السكتات الدماغية (جلطات ونزيف المخ) والقسطرة المخية، وعلاج عيوب الأوعية الدموية للمخ، بمستشفيات سان لويس الجامعية، بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 20 - 29 مارس الحالى.

تستقبل المستشفى  حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية،أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع  .

 

 

 
 
 

 


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