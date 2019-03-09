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خبراء: صور فضائية تشير إلى استعداد كوريا الشمالية لإطلاق صواريخ باليستية

السبت، 09 مارس 2019 01:54 م
خبراء: صور فضائية تشير إلى استعداد كوريا الشمالية لإطلاق صواريخ باليستية صاروخ باليستى
أ ش أ
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كشف خبراء أمريكيون عن إمكانية استعداد كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستى أو فضائى فى المستقبل القريب بما قد يوجه ضربة قوية لعلاقاتها مع الولايات المتحدة.
وأشار الخبراء من مؤسسة (ديجيتال جلوب) الأمريكية المتخصصة فى مجال الصور الفضائية عبر الأقمار الصناعية إلى أن صورا كان قد تم التقاطها يوم 22 فبراير الماضى أظهرت أن هناك زيادة فى حجم النشاط فى منطقة سانومدونج، وهى إحدى ضواحي العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، والتى كانت كوريا الشمالية قد عمدت إلى تجميع عدد من الصواريخ الباليستية والصواريخ الخاصة بإطلاق الأقمار الصناعية فيها.
وتأتى هذه الصور بعد أن أظهر موقع (38 شمالا) الأمريكى المعنى بمراقبة أنشطة كوريا الشمالية أن منشأة ساهاى الفضائية الكورية الشمالية والخاصة بإطلاق الأقمار الصناعية، التى تم تفكيكها جزئيا، تعود من جديد إلى حالتها التشغيلية السابقة.


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