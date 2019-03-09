video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 مارس 2019 10:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حداد يغتصب طفلا ويقتله داخل حديقة بالشرقية.. والشرطة تلقى القبض عليه

السبت، 09 مارس 2019 10:00 ص
حداد يغتصب طفلا ويقتله داخل حديقة بالشرقية.. والشرطة تلقى القبض عليه اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية بالشرقية‎
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

تمكن ضباط مباحث منيا القمح من كشف لغز وفاة طفل عمره 5 سنوات، بقرية المحمدية، بعد بلاغ من أسرته بوفاته طبيعا، وكشفت التحريات وجود شبهة جنائية وعدم علم الأسرة بها، وهي قيام حداد عمره 16 سنة باستدراج الطفل والتعدي عليه جنسيا وقتله بحديقة بالقرية وفراره دون اكتشاف أمره، وتم ضبطه من قبل ضبابط مباحث منيا القمح، وإحالته لنيابة منيا القمح للتحقيق معه برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، من أسرة الطفل " محمد م م ت" 5 سنوات مقيم المحمدية دائرة المركز، بوفاته إثر سقوطه من أعلي شجرة  أثناء لهوه بالقرب من المنزل، ولم تتهم الأسرة أحدا بوفاته، وتم دفن جثة الطفل.

وبعد أيام من الحادث توصلت تحريات الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، ومعاونيه، إلي وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتبين قيام " هاني م ش" 16 سنة حداد، باستدراج الطفل إلي حديقة بالقرية، والتعدي عليه جنسيا وقام بقتله وتركه وفر هاربا، تمكن ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، بإشراف العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، من ضبط المتهم، وبمواجته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1728 إداري مركز منيا القمح لسنة 2019، وتم إحالته لنيابة منيا القمح للتحقيق معه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عاطل يقتل صديقه طعنا بمطواه فى مشاجرة بينهما بشبرا الخيمة

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

قرية المحمدية

مركز منيا القمح

تعدي جنسي

طفل




لا تفوتك
الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا

الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا

ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا

ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة