حداد يغتصب طفلا ويقتله داخل حديقة بالشرقية.. والشرطة تلقى القبض عليه

تمكن ضباط مباحث منيا القمح من كشف لغز وفاة طفل عمره 5 سنوات، بقرية المحمدية، بعد بلاغ من أسرته بوفاته طبيعا، وكشفت التحريات وجود شبهة جنائية وعدم علم الأسرة بها، وهي قيام حداد عمره 16 سنة باستدراج الطفل والتعدي عليه جنسيا وقتله بحديقة بالقرية وفراره دون اكتشاف أمره، وتم ضبطه من قبل ضبابط مباحث منيا القمح، وإحالته لنيابة منيا القمح للتحقيق معه برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، من أسرة الطفل " محمد م م ت" 5 سنوات مقيم المحمدية دائرة المركز، بوفاته إثر سقوطه من أعلي شجرة أثناء لهوه بالقرب من المنزل، ولم تتهم الأسرة أحدا بوفاته، وتم دفن جثة الطفل.

وبعد أيام من الحادث توصلت تحريات الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، ومعاونيه، إلي وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتبين قيام " هاني م ش" 16 سنة حداد، باستدراج الطفل إلي حديقة بالقرية، والتعدي عليه جنسيا وقام بقتله وتركه وفر هاربا، تمكن ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، بإشراف العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، من ضبط المتهم، وبمواجته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1728 إداري مركز منيا القمح لسنة 2019، وتم إحالته لنيابة منيا القمح للتحقيق معه.