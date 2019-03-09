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حبس متهمين بسرقة 20 ألف جنيه ولاب توب بالتجمع 4 أيام

السبت، 09 مارس 2019 07:47 م
حبس متهمين بسرقة 20 ألف جنيه ولاب توب بالتجمع 4 أيام قفص اتهام ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بسرقة 20 ألف جنيه وجهاز لاب توب من سيارة بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

ترجع الواقعة بتلقى ضباط قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا مفاده سرقة مبلغ مالى يقدر بـ20 ألف جنيه وجهاز لاب توب من داخل سيارة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة تبين صحة البلاغ، وتم تحديد هوية المتهمين وتبين بأنهم هم "سعود م"عامل خرسانة، و"محمد ع" عامل، واعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة بأسلوب كسر الزجاج وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 


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