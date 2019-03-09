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حبس عاطلين وربة منزل متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة بإمبابة

السبت، 09 مارس 2019 02:55 م
حبس عاطلين وربة منزل متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة بإمبابة استروكس - صورة ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس عاطلين وربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، لاتهامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، كما أمرت بعرض المواد المضبوطة معهم على المعمل الكيماوى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها.

كشفت تحريات مباحث قسم شرطة إمبابة تورط كلا من "أحمد.ع" عاطل، و"أحمد.م" عاطل، و" هناء.ع" ربة منزل فى استئجار شقة وتحويلها إلى مصنع لإنتاج الأستروكس المخدر.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن المقدم محمد ربيع والرائد مؤمن فراج من القبض على المتهمين، وبحوزتهم 20 كيلو من مخدر الأستروكس، 5 مواد تستخدم فى التصنيع عبارة عن 5 كيلو من مادة الكيتامين، و10 زجاجات معبأة بمادة الأستون، و5 جراكن معبأة بذات المادة، وميزان حساس ومبلغ 1000 جنيه، و3 هواتف محمولة.

بمواجهتهم اعترفوا أمام اللواء رضا العمدة مدير الغدارة العامة لمباحث الجيزة، بحيازتهم للمضبوطات لاستخدامها فى تصنيع مخدر الأستروكس، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

 

 


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