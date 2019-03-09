حبس صاحب مكتب طباعة لتقليده العلامات والمطبوعات التجارية فى عين شمس

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز المحامى العام الأول للنيابات، بحبس صاحب مكتب طباعة بعين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية، حيث تبين من خلال تحقيقات النيابة العامة اتخاذ المتهم من مكتبه وكرا له لممارسة نشاطه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وكشف المتهم فى أقواله خلال تحقيقات النيابة معه، أنه استغل أجهزة الكمبيوتر والمعدات التى يستخدمها فى عمله فى مجال الطباعة، لتزيف وتقليد المطبوعات والعلامات التجارية، مضيفا أنه يقوم بعد ذلك بترويج هذه المنتجات غير الأصلية إلى عملائه سيء النية لطرحها بالأسواق وبيعها للمواطنين على أنها المنتج الأصلى للماركة.

وكان رجال مباحث الأموال العامة فى القاهرة، تمكنوا من ضبط صاحب مكتب طباعة لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بعين شمس وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط"يوسف م. ن" 33 سنة "صاحب مكتب كمبيوتر لفصل الألوان وتجهيز الطباعة بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمكتب ملكه بدون تصريح.

وبتفتيش المكتب عُثر بداخله على كمية من المطبوعات والزنكات التى تؤكد نشاطه غير المشروع، بمواجهته أقر بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.