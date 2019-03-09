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جهاز العاشر يشكل 3 لجان لسحب شقق الإسكان الاجتماعى المخالفة لشروط تخصيصها

السبت، 09 مارس 2019 11:46 ص
جهاز العاشر يشكل 3 لجان لسحب شقق الإسكان الاجتماعى المخالفة لشروط تخصيصها الاسكان الاجتماعى - أرشيفية
كتبت منال العيسوى
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فى خطوة جديدة ضمن إجراءات المدن العمرانية الجديدة، فى التأكد من وصول الدعم لمستحقية وعدم الاتجار فى شقق الاسكان الاجتماعى، وتوفرها لمن يحتاجها، وأن هناك العديد من الشقق استلمها أشخاص لا تنطبق عليهم شروط التخصيص، وقاموا بإغلاقها أو تأجيرها دون الإقامة فيها، أو تحويلها لمشروعات تجارية.

 

وأصدر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان برئاسة للمهندس خالد شاهين  القرار رقم 128 بتاريخ 6 مارس 2019 بشأن تشكيل مجموعة عمل معاينات للوحدات السكنية لمشروع الإسكان الاجتماعى للتأكد من صفة شاغل الوحدة وسنده.

 

وجاء نص القرار بتشكيل ثلاث مجموعات عمل تحت إشراف المهندس إيهاب فؤاد مدير إدارة التنمية على أن تكون مجموعة العمل الأولى للمرور على وحدات الإسكان الاجتماعى بعمارات "غرب الحى العاشر _ والحى 29 _ والحى 30_ و110 عمارة غرب الحى العاشر والرابع عشر".

 

وأشار القرار، إلى أن تكون مجموعة العمل الثانية للمرور على وحدات الإسكان الاجتماعى بالحى 12-16، أما المجموعة الثالثة فتكون مهمتها  المرور على وحدات الإسكان الاجتماعى بالحى11-15.

 

وحدد القرار مهمة المجموعات الثلاثة وهى عمل معاينات للوحدات السكنية لمشروع الإسكان الاجتماعى للتأكد من صفة شاغل الوحدة وسنده (الاسم - الرقم القومي)، والتأكد من عدم ممارسة أى نشاط بالوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، الوحدات المخالفة يتم مخاطبة الإدارة العقارية بها لإخطار صندوق التمويل العقارى لاتخاذ الإجراءات القانونية طبقآ للقانون 93 لسنة 2018 بشأن الإسكان الاجتماعى.

 

كما شدد القرار على ضرورى تواجد ثلاثة أفراد من أمن الجهاز ومثلهم من أمن شرطة التعمير.


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