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جنايات إسكندرية تقضى بالسجن 15 عاما لتاجر أغنام وسائق لاتجارهما بالمخدرات

السبت، 09 مارس 2019 01:48 م
جنايات إسكندرية تقضى بالسجن 15 عاما لتاجر أغنام وسائق لاتجارهما بالمخدرات حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة رئيس المحكمة، بالسجن 15 سنة لكل من "س . إ . ع" تاجر أغنام و"ر. ن.ع" سائق توك توك لاتجارهما بالمواد المخدرة .

صدر القرار بعضوية كل من، المستشار محمد جمال شاور والمستشار الدكتور محمود محمد عبدالله نصر، والمستشار وائل حسن الشربينى وسكرتير الجلسة محمد صالح.

تعود القضية رقم 5774 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقى اللواء محمد الشريف إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالقبض على شخصين بحوزتهما كميات من حشيش بدائرة القسم .

كانت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات توصلت لقيام كل من، "س. إ.ع" تاجر أغنام و"ر.ن.ع" سائق توك توك لتسليمهما كميات من المخدرات بطريق الغربنيات، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهما، وعقب وصول المتهمين إلى مكان تسليم المخدرات مستقلين توك توك محمل عليه جوالين بلاستيك بداخلهما 250 طربة لمخدر الحشيش، تمكنت القوة من إلقاء القبض عليهما، وبعرضهما على النيابة أحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها على المتهمين.


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