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جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب سبائك ذهبية وفضية

السبت، 09 مارس 2019 10:31 م
جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب سبائك ذهبية وفضية المضبوطات
أسوان - عبد الله صلاح
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تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوى مدير الجمرك من ضبط 6 محاولات تهريب لكمية من الأدوية البشرية و3 سبائك من الذهب والفضة.

ففى المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات القادمة من الخرطوم، تم ضبط 3 سبائك من الذهب والفضة مخبأة داخل زجاجة عطور وعلبة كريم بالشنطة الخاصة بالراكب السودانى "م. م. س".

وفى السياق ذاته، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات المغادرة إلى الخرطوم تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة بعدد 6 ركاب سودانيين، وبتشكيل لجنة من هشام على وأحمد الطيب وأحمد جبريل، مأمورى التفتيش بمعاونة كل من نصر الدين رضوان ومحمد إبراهيم لتفتيش أمتعتهم الشخصية.

وتبين وجود 230 علبة ليدوكايين و125 علبة من صنف تربتيزول و50 علبة اكريتين و110 علبة ميبو مرهم و45 شريط جيلافس مت أقراص و26 حقنة بالسرنجة كليكسانى و102شريط ديا ميكرون أم أر و80شريط مونوماك مخبأة داخل الملابس بأمتعتهم الشخصية.

وقرر مجدى عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الوسطى، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 7 محاضر ضبط جمركى أرقام 8 و9 و10و11و12و13و14لسنة 2019.

 

 


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